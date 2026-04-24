LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau

Montréjeau

LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU

STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Chaussez vos baskets pour la bonne cause !

Le dimanche 24 mai 2026, l’APEL de l’école Sainte Germaine vous invite à un événement sportif et solidaire inédit au cœur de Montréjeau. 100 % des bénéfices de l’événement seront reversés à l’association pour financer les projets éducatifs, les sorties scolaires et l’achat de matériel pédagogique pour les enfants de notre école. .

STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your sneakers for a good cause!

L’événement LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE