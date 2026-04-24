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LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau

LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau

LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau dimanche 24 mai 2026.

Lieu : STADE RAYMOND ROGE

Adresse : Coumarottes et Coustalats

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 7

Montréjeau

LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU

STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Chaussez vos baskets pour la bonne cause !
Le dimanche 24 mai 2026, l’APEL de l’école Sainte Germaine vous invite à un événement sportif et solidaire inédit au cœur de Montréjeau. 100 % des bénéfices de l’événement seront reversés à l’association pour financer les projets éducatifs, les sorties scolaires et l’achat de matériel pédagogique pour les enfants de notre école.   .

STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie  

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Put on your sneakers for a good cause!

L’événement LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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