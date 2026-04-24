LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau
LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU STADE RAYMOND ROGE Montréjeau dimanche 24 mai 2026.
Montréjeau
LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU
STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Chaussez vos baskets pour la bonne cause !
Le dimanche 24 mai 2026, l’APEL de l’école Sainte Germaine vous invite à un événement sportif et solidaire inédit au cœur de Montréjeau. 100 % des bénéfices de l’événement seront reversés à l’association pour financer les projets éducatifs, les sorties scolaires et l’achat de matériel pédagogique pour les enfants de notre école. .
STADE RAYMOND ROGE Coumarottes et Coustalats Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie
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Put on your sneakers for a good cause!
L’événement LES FOULÉES SOLIDAIRES DE MONTRÉJEAU Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE