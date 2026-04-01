Atelier Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx
Atelier Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 22 avril 2026.
Mourenx
Atelier Personnalise ton mug
Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Créez en famille des objets uniques grâce aux machines du fablab. En découvrant la sublimation à chaud, vous pourrez réaliser des mugs personnalisés et uniques. .
Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier Personnalise ton mug
L’événement Atelier Personnalise ton mug Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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