Atelier Petit explorateur Route du sabla Linxe
Atelier Petit explorateur Route du sabla Linxe vendredi 10 juillet 2026.
Linxe
Atelier Petit explorateur
Route du sabla Parc Dufau Linxe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez explorer le Parc Dufau et apprendre à reconnaître les arbres exceptionnels que l’on y trouve.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.
Inscription obligatoire au 05 58 42 72 47. Gratuit. .
Route du sabla Parc Dufau Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 72 47
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English : Atelier Petit explorateur
L’événement Atelier Petit explorateur Linxe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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