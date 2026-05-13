Atelier Petit explorateur Route du sabla Linxe

Linxe

Atelier Petit explorateur

Route du sabla Parc Dufau Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez explorer le Parc Dufau et apprendre à reconnaître les arbres exceptionnels que l’on y trouve.

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.

Inscription obligatoire au 05 58 42 72 47. Gratuit. .

Route du sabla Parc Dufau Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 72 47

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English : Atelier Petit explorateur

L’événement Atelier Petit explorateur Linxe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme