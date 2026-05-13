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Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe

Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe

Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Salle Laurent Bergez

Adresse : Rue du stade

Ville : 40260 Linxe

Département : Landes

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Linxe

Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt

Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.
Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit.   .

Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59 

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English : Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt

L’événement Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Linxe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme

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