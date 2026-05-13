Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe
Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe mercredi 1 juillet 2026.
Linxe
Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt
Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.
Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .
Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt
L’événement Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Linxe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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