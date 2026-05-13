Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Salle Laurent Bergez Linxe

Linxe

Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt

Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.

Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .

Salle Laurent Bergez Rue du stade Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt

L’événement Randonnée commentée Histoires de bois et de forêt Linxe a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme