Linxe

Tournoi de basket 3×3

Salle polyvalente Linxe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tournoi de basket mixte ouvert à tous.

Prêt(e) à montrer ton talent sur le terrain ? Le Tournoi 3×3 arrive à Linxe !

Inscription + repas 20€

Inscriptions au 07 66 22 82 73. .

Salle polyvalente Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 22 82 73

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English : Tournoi de basket 3×3

L’événement Tournoi de basket 3×3 Linxe a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme