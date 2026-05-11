Tournoi de basket 3×3 Linxe
Tournoi de basket 3×3 Linxe samedi 6 juin 2026.
Linxe
Tournoi de basket 3×3
Salle polyvalente Linxe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tournoi de basket mixte ouvert à tous.
Prêt(e) à montrer ton talent sur le terrain ? Le Tournoi 3×3 arrive à Linxe !
Inscription + repas 20€
Inscriptions au 07 66 22 82 73. .
Salle polyvalente Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 22 82 73
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English : Tournoi de basket 3×3
L’événement Tournoi de basket 3×3 Linxe a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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