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Tournoi de basket 3×3 Linxe

Tournoi de basket 3×3 Linxe

Tournoi de basket 3×3 Linxe samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 40260 Linxe

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Linxe

Tournoi de basket 3×3

Salle polyvalente Linxe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Tournoi de basket mixte ouvert à tous.
Prêt(e) à montrer ton talent sur le terrain ? Le Tournoi 3×3 arrive à Linxe !
Inscription + repas 20€
Inscriptions au 07 66 22 82 73.   .

Salle polyvalente Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 22 82 73 

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English : Tournoi de basket 3×3

L’événement Tournoi de basket 3×3 Linxe a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme

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