Atelier: Petit Soigneur Animalier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier: Petit Soigneur Animalier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 1 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Atelier: Petit Soigneur Animalier
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08
Offrez à vos enfants une expérience unique au plus près des animaux de la ferme !
Au programme
Visite de la ferme et découverte des différents animaux qui y vivent.
Focus sur l’animal du jour lapin, cochon d’Inde, chèvre ou autre compagnon de la ferme. Les enfants apprennent à mieux le connaître à travers son mode de vie, son alimentation, ses besoins quotidiens et les règles essentielles à son bien-être.
Apprentissage ludique autour des soins et de l’alimentation que mange-t-il ? De quoi a-t-il besoin pour être heureux et en bonne santé ?
Création d’un enrichissement adapté à l’animal afin de stimuler sa curiosité, favoriser son comportement naturel et améliorer son bien-être.
Mise en pratique: place à l’observation ! Les enfants testent leur création avec les animaux de la ferme et découvrent leurs réactions.
Un atelier pédagogique, ludique et interactif qui sensibilise les enfants au respect des animaux tout en leur permettant de vivre un moment privilégié à leurs côtés.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. .
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com
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English : Atelier: Petit Soigneur Animalier
L’événement Atelier: Petit Soigneur Animalier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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