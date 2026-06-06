Atelier: Petit Soigneur Animalier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier: Petit Soigneur Animalier

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08

Offrez à vos enfants une expérience unique au plus près des animaux de la ferme !

Au programme

Visite de la ferme et découverte des différents animaux qui y vivent.

Focus sur l’animal du jour lapin, cochon d’Inde, chèvre ou autre compagnon de la ferme. Les enfants apprennent à mieux le connaître à travers son mode de vie, son alimentation, ses besoins quotidiens et les règles essentielles à son bien-être.

Apprentissage ludique autour des soins et de l’alimentation que mange-t-il ? De quoi a-t-il besoin pour être heureux et en bonne santé ?

Création d’un enrichissement adapté à l’animal afin de stimuler sa curiosité, favoriser son comportement naturel et améliorer son bien-être.

Mise en pratique: place à l’observation ! Les enfants testent leur création avec les animaux de la ferme et découvrent leurs réactions.

Un atelier pédagogique, ludique et interactif qui sensibilise les enfants au respect des animaux tout en leur permettant de vivre un moment privilégié à leurs côtés.

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com

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English : Atelier: Petit Soigneur Animalier

L’événement Atelier: Petit Soigneur Animalier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme