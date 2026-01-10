Atelier petite boîte en verre L’Atelier Boui-Boui Clères

Atelier petite boîte en verre

L’Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Durant cet atelier venez confectionner un petit jardin poétique sous verre. En partant d’une petite boîte en verre nous verrons comment préparer le support. Vous découvrirez ensuite une sélection de fleurs séchées pour venir agrémenter votre petit bocal. Vous pourrez ainsi créer une décoration florale selon vos goûts.

Tout le matériel est fourni. .

L’Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie Contact@latelierbouiboui.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier petite boîte en verre

L’événement Atelier petite boîte en verre Clères a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin