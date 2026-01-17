Atelier nourrissage spécial Oiseaux Clères

Atelier nourrissage spécial Oiseaux

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-07-07 2026-07-08 2026-08-25 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-27

Tels des soigneurs animaliers, les enfants partent à la découverte du régime alimentaire de quelques espèces animales du Parc de Clères fabrication des rations, puis nourrissage sur certaines zones. Pour les 7-11 ans 20€ Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

