Balades contées Clères

Balades contées

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

2026-04-16 2026-04-23 2026-07-09 2026-08-27

Vous avez entre 3 et 103 ans? Que dites-vous d’une balade bucolique dans le parc où nos médiateurs vous embarquent dans des histoires merveilleuses mettant en scène les animaux et les arbres du parc. C’est l’occasion de partager un moment entre parents, grands et petits enfants! Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

