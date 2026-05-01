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Atelier petite enfance découverte du compostage Weyersheim

Atelier petite enfance découverte du compostage Weyersheim mardi 19 mai 2026.

Adresse : 1 rue de la Praire

Ville : 67720 Weyersheim

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Weyersheim

Atelier petite enfance découverte du compostage

1 rue de la Praire Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-19 09:30:00
fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :
2026-05-19

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1 rue de la Praire Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est   relais-petite-enfance@cc-basse-zorn.fr

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English :

L’événement Atelier petite enfance découverte du compostage Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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