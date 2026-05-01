Weyersheim

Atelier petite enfance découverte du compostage

1 rue de la Praire Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-19

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1 rue de la Praire Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est relais-petite-enfance@cc-basse-zorn.fr

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English :

L’événement Atelier petite enfance découverte du compostage Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de la Basse-Zorn