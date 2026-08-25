Atelier Petite sorcière Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque de Plancher-les-Mines · Frahier-et-Chatebier
Informations pratiques
Frahier-et-Chatebier
Atelier Petite sorcière
Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Plancher-les-Mines propose un atelier Petite sorcière , jeudi 22 octobre de 14h à 16h, animé par La Bobine d’Alice.
Gratuit Pour adulte
Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .
Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75 bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr
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English :
L’événement Atelier Petite sorcière Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME
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