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AGENDA · Frahier-et-Chatebier

Atelier Petite sorcière Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque de Plancher-les-Mines · Frahier-et-Chatebier

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Plancher-les-Mines
Adresse
5, place de l'hôtel de ville
Ville
70290 Frahier-et-Chatebier
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Frahier-et-Chatebier

Atelier Petite sorcière

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Plancher-les-Mines propose un atelier Petite sorcière , jeudi 22 octobre de 14h à 16h, animé par La Bobine d’Alice.
Gratuit Pour adulte
Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr   .

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75  bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr

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English :

L’événement Atelier Petite sorcière Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME

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