ATELIER PHILO Canet

ATELIER PHILO Canet mercredi 24 septembre 2025.

ATELIER PHILO

Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-15 2025-11-26 2025-12-17

Venez découvrir la philo, la pratique de l’attention, la respiration, autour d’un thème, l’amour, la liberté, l’amitié, la peur… Exprimez vos idées, écoutez celles des autres et gagnez en confiance.

À partir de 8 ans Durée 1h.

Gratuit, sur inscription.

Animé par Karine Buchy. .

Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74 nelly.bibliotheque@gmail.com

English :

Come and discover philosophy, the practice of mindfulness, breathing, around a theme: love, freedom, friendship, fear? Express your ideas, listen to those of others and gain confidence.

German :

Entdecken Sie die Philosophie, die Praxis der Achtsamkeit, die Atmung und ein Thema wie Liebe, Freiheit, Freundschaft, Angst? Drücken Sie Ihre Ideen aus, hören Sie sich die Ideen anderer an und gewinnen Sie an Selbstvertrauen.

Italiano :

Venite a scoprire la filosofia, la pratica della mindfulness, la respirazione, intorno a un tema: amore, libertà, amicizia, paura? Esprimete le vostre idee, ascoltate quelle degli altri e acquisite sicurezza.

Espanol :

Ven a descubrir la filosofía, la práctica de la atención plena, la respiración, en torno a un tema: el amor, la libertad, la amistad, el miedo.. Expresa tus ideas, escucha las de los demás y gana en confianza.

