Informations pratiques

Canet

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Comme chaque année, l’association SALAGOU SPORTS LOISIRS organise une journée découverte du VTT.

Comme chaque année, l’association SALAGOU SPORTS LOISIRS organise une journée découverte du VTT.

La sortie est encadrée par les adhérents de l’association, pratiquant le VTT. Deux circuits proposés

– Un familial de 15km environ

– Un second de 25km environ.

Sur inscription uniquement.

Gratuit. Ouverte à tous. .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 7 82 54 30 95 vttcanetloisirs@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the SALAGOU SPORTS LOISIRS association is organizing a mountain biking discovery day.

L’événement JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT Canet a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS