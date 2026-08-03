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JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT Canet

dimanche 6 septembre 2026 · Canet

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT Canet

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Avenue du Pont
Ville
34800 Canet
Département
Hérault
Tarif

Canet

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Comme chaque année, l’association SALAGOU SPORTS LOISIRS organise une journée découverte du VTT.
Comme chaque année, l’association SALAGOU SPORTS LOISIRS organise une journée découverte du VTT.
La sortie est encadrée par les adhérents de l’association, pratiquant le VTT. Deux circuits proposés
– Un familial de 15km environ
– Un second de 25km environ.

Sur inscription uniquement.
Gratuit. Ouverte à tous.   .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 7 82 54 30 95  vttcanetloisirs@free.fr

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English :

As it does every year, the SALAGOU SPORTS LOISIRS association is organizing a mountain biking discovery day.

L’événement JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU VTT Canet a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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