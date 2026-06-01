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Atelier philo enfants Plonévez-du-Faou

Atelier philo enfants Plonévez-du-Faou mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Bibliothèque du Finistère

Ville : 29530 Plonévez-du-Faou

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Plonévez-du-Faou

Atelier philo enfants

Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Atelier philo enfants: découverte et expressions des émotions avec Audrey Duez (art-thérapeute), grâce à des histoires, des questions adaptées à leur âge.

> mercredi 17 juin à 15h ou 16h30 à a bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou
> sur inscription gratuit, à partir de 7 ans   .

Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80 

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English :

L’événement Atelier philo enfants Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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