Atelier photographie Châtillon-Coligny
samedi 26 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Atelier photographie avec Fico
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Atelier de photographie avec Fico (12 places) . Munis d’appareils photos (fournis) , partez à la découverte du grenier à sel et de la ville. A 10h.
Atelier de photographie avec Fico (12 places) . Munis d’appareils photos (fournis) , partez à la découverte du grenier à sel et de la ville. A 10h. 5 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26
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English :
Photography workshop with Fico (12 spots available). Bring your cameras (provided) and set out to explore the salt warehouse and the city. At 10 a.m.
L’événement Atelier photographie avec Fico Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-19 par OT GATINAIS SUD
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