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AGENDA · Châtillon-Coligny

Atelier photographie Châtillon-Coligny

samedi 26 septembre 2026 · Châtillon-Coligny

Atelier photographie Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
45230 Châtillon-Coligny
Département
Loiret
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Châtillon-Coligny

Atelier photographie avec Fico

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Atelier de photographie avec Fico (12 places) . Munis d’appareils photos (fournis) , partez à la découverte du grenier à sel et de la ville. A 10h.
Atelier de photographie avec Fico (12 places) . Munis d’appareils photos (fournis) , partez à la découverte du grenier à sel et de la ville. A 10h. 5  .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26 

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English :

Photography workshop with Fico (12 spots available). Bring your cameras (provided) and set out to explore the salt warehouse and the city. At 10 a.m.

L’événement Atelier photographie avec Fico Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-19 par OT GATINAIS SUD

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