Atelier photographie de plante, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Atelier photographie de plante Samedi 14 novembre, 15h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (enfant de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Photographie de plantes, l’état de la nature à un instant T : mise au point, cadrage, lumière.

Dans le cadre du FREDD -Festival international du film de l’environnnement

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Photographie de plantes, l’état de la nature à un instant T : mise au point, cadrage, lumière.

© focusonpc (Pixabay)