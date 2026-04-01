Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Trégarvan

Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Réservez votre place pour l’atelier piquage du musée de l’école ! Un moment créatif et convivial devenu incontournable pour expérimenter cette technique phare des écoles d’autrefois.

Tout public à partir de 6 ans. Durée 1 h

Réservation conseillée. 2 € en sus du tarif d’entrée .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

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English : Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale

L’événement Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE