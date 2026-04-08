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Kermesse et jeux de cour Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Kermesse et jeux de cour Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée départemental de l'école rurale

Adresse : 4 Lieu-dit Kergroas

Ville : 29560 Trégarvan

Département : Finistère

Début : 2026-06-07T

Fin : 2026-06-07T

Tarif :

Trégarvan

Kermesse et jeux de cour Musée départemental de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le musée départementale de l’école rurale vous invite à plonger dans l’univers des kermesses d’autrefois. Au programme jeux traditionnels breton et stands ludiques. Une journée festive pour toute la famille où chacun sera invité à échanger souvenirs, jeux et expérience ! Imaginée en lien avec l’exposition Plus ou moins bêtes, la kermesse sera aussi l’occasion de questionner la place des animaux dans ces moments festifs, entre traditions et évolutions des sensibilités.   .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72 

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English : Kermesse et jeux de cour Musée départemental de l’école rurale

L’événement Kermesse et jeux de cour Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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