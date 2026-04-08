Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Trégarvan

Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Envie de découvrir l’histoire et le patrimoine d’un “des plus petits villages du Finistère” ?

Entre le bourg et l’ancienne école, architecture et anecdotes, deux trégarvanais vous font découvrir le riche patrimoine de cette petite commune bretonne, pour une balade de 2 ou 5 km entre terre et mer.

Parcours

Départ du musée départemental de l’école rurale. Balade de 2 km jusqu’au bourg de Trégarvan, pause pique nique à la cale puis retour possible à pied ou en voiture. Balade retour de 3km environ par les bords de l’Aulne et la campagne .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

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English : Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer

L’événement Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE