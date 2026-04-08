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Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer Musée départemental de l’école rurale Trégarvan dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Musée départemental de l'école rurale

Adresse : 4 Lieu-dit Kergroas

Ville : 29560 Trégarvan

Département : Finistère

Début : 2026-05-24T

Fin : 2026-05-24T

Tarif :

Trégarvan

Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Envie de découvrir l’histoire et le patrimoine d’un “des plus petits villages du Finistère” ?
Entre le bourg et l’ancienne école, architecture et anecdotes, deux trégarvanais vous font découvrir le riche patrimoine de cette petite commune bretonne, pour une balade de 2 ou 5 km entre terre et mer.
Parcours
Départ du musée départemental de l’école rurale. Balade de 2 km jusqu’au bourg de Trégarvan, pause pique nique à la cale puis retour possible à pied ou en voiture. Balade retour de 3km environ par les bords de l’Aulne et la campagne   .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72 

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English : Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer

L’événement Balade patrimoine Trégarvan entre terre et mer Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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