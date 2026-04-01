Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan
Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan vendredi 24 avril 2026.
Trégarvan
Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Réservez votre place pour l’atelier piquage du musée de l’école ! Un moment créatif et convivial devenu incontournable pour expérimenter cette technique phare des écoles d’autrefois.
Tout public à partir de 6 ans. Durée 1 h
Réservation conseillée. 2 € en sus du tarif d’entrée .
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
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English : Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale
L’événement Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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