Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans Jeudi 18 juin, 09h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T09:30:00+02:00 – 2026-06-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T09:30:00+02:00 – 2026-06-18T12:30:00+02:00

Jeudi 18 juin Plan des usages de Cabanis 9h30-12h30

Venez construire la bibliothèque de demain !

venez participer à des ateliers pour définir à quoi ressembleront la médiathèque Cabanis et la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine.

“Design de fiction” : imaginez le parcours d’un usager au travers d’un jeu de cartes conçu spécialement pour les bibliothèques !

Inscription

à la Médiathèque José cabanis – petit audito

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}]

Bibliotransfo – Venez construire la bibliothèque de demain !