Le Fieu

atelier plantes comestibles et médicinales

Le Fieu Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Lors de cette sortie, partez à la découverte des plantes locales comestibles et médicinales. Une balade ludique et familiale où vos sens seront sollicités pour apprendre à observer, reconnaître et identifier les espèces avec précision.

Un temps d’échange sera consacré aux risques liés à la cueillette sauvage, ainsi qu’aux confusions possibles avec certaines plantes toxiques, afin de mieux comprendre et respecter cet environnement naturel.

⚠️ Il ne s’agit pas d’une sortie de cueillette. Le respect des lieux et des plantes sera au cœur de l’expérience. .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

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English : atelier plantes comestibles et médicinales

L’événement atelier plantes comestibles et médicinales Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais