Le Fieu

concert aux casques Fleuve Sauvage Compagnie Labotanique

Le Fieu Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Aujourd’hui, attaché à son désir de cinéma pour l’oreille, et souhaitant restranscrire le plus fidèlement possible ce qu’il vécut, le duo Labotanique propose de découvrir cet album via des sessions d’écoutes immersives spatialisées. Durant 30 minutes, le public se retrouve placé dans un contexte favorable à l’écoute et à la déconnexion. Ces sessions d’écoute sont suivies d’une conférence du duo contant cette aventure, et d’un échange avec les publics.

Les sessions sont réalisables dans différents contextes* en pleine nature via des casques sans-fil, et un système de diffusion autonome ne nécessitant pas d’arrivée électrique, offrant au public une expérience inédite dans des lieux non-conventionnels de spectacle ; ou dans des salles, via un système sonore en multidiffusion, et une création lumière accompagnant les différents tableaux

de l’aventure. Dans un cas comme dans l’autre, le spe .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

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English : concert aux casques Fleuve Sauvage Compagnie Labotanique

L’événement concert aux casques Fleuve Sauvage Compagnie Labotanique Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais