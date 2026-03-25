Atelier plantes médicinales cabinet de reiki ,énergie des fées Cresancey

Atelier plantes médicinales

cabinet de reiki ,énergie des fées 9 Chemin d’Échevanne Cresancey Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-27 2026-06-28

Atelier Plantes Médicinales Découverte, vertus et transformation

Participez à un atelier dédié à la découverte des plantes médicinales, de leurs bienfaits et de leur utilisation au quotidien.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à reconnaître les plantes, comprendre leurs propriétés et découvrir comment les transformer simplement (infusions, usages traditionnels…).

Accessible à tous, cet atelier est idéal pour les personnes souhaitant se reconnecter à la nature et gagner en autonomie pour leur bien-être. .

cabinet de reiki ,énergie des fées 9 Chemin d’Échevanne Cresancey 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 83 24 67 energiedesfees333@gmail.com

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English : Atelier plantes médicinales

L’événement Atelier plantes médicinales Cresancey a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY