Atelier plantes médicinales cabinet de reiki ,énergie des fées Cresancey
Atelier plantes médicinales cabinet de reiki ,énergie des fées Cresancey dimanche 5 avril 2026.
Atelier plantes médicinales
cabinet de reiki ,énergie des fées 9 Chemin d’Échevanne Cresancey Haute-Saône
Tarif : 35 – 35 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-27 2026-06-28
Atelier Plantes Médicinales Découverte, vertus et transformation
Participez à un atelier dédié à la découverte des plantes médicinales, de leurs bienfaits et de leur utilisation au quotidien.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à reconnaître les plantes, comprendre leurs propriétés et découvrir comment les transformer simplement (infusions, usages traditionnels…).
Accessible à tous, cet atelier est idéal pour les personnes souhaitant se reconnecter à la nature et gagner en autonomie pour leur bien-être. .
cabinet de reiki ,énergie des fées 9 Chemin d’Échevanne Cresancey 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 83 24 67 energiedesfees333@gmail.com
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English : Atelier plantes médicinales
L’événement Atelier plantes médicinales Cresancey a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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