Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse

Narrosse

Atelier plantes sauvages

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le règne végétal est vaste et intéressant, les plantes sont mystérieuses mais parfois utiles. En effet, les plantes sauvages et horticoles ont des propriétés médicinales et culinaires. Aux côtés de Bruno Peyroutet, venez découvrir ces plantes et le règne végétal ! .

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

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English : Atelier plantes sauvages

L’événement Atelier plantes sauvages Narrosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax