Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse
Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse samedi 4 juillet 2026.
Narrosse
Atelier plantes sauvages
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le règne végétal est vaste et intéressant, les plantes sont mystérieuses mais parfois utiles. En effet, les plantes sauvages et horticoles ont des propriétés médicinales et culinaires. Aux côtés de Bruno Peyroutet, venez découvrir ces plantes et le règne végétal ! .
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
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English : Atelier plantes sauvages
L’événement Atelier plantes sauvages Narrosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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