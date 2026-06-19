UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse

Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse

Atelier plantes sauvages Pôle culturel Narrosse samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Pôle culturel
Adresse
1 route de Sort
Ville
40180 Narrosse
Département
Landes
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Narrosse

Atelier plantes sauvages

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le règne végétal est vaste et intéressant, les plantes sont mystérieuses mais parfois utiles. En effet, les plantes sauvages et horticoles ont des propriétés médicinales et culinaires. Aux côtés de Bruno Peyroutet, venez découvrir ces plantes et le règne végétal !   .

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54  communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier plantes sauvages

L’événement Atelier plantes sauvages Narrosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax

À voir aussi à Narrosse (Landes)