Informations pratiques

Sorigny

Atelier: Poésie de papier

11 Rue de Louans Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet 2026 à 14h30 à la médiathèque de Sorigny

Atelier: Poésie de papier

Réalise un magnifique mobile en papier recyclé et ramène le chez toi !

Gratuit, sur réservation, dès 8 ans

Le mercredi 8 juillet 2026 à 14h30

Quelques feuilles de papier, un fil kraft armé et un peu d’imagination… Il n’en faut pas plus pour donner vie à une sculpture pleine de poésie.

L’atelier sera animé par les bénévoles de la médiathèque qui vous accompagneront pas à pas dans la réalisation de votre création.

Animation gratuite.

Inscription obligatoire

mediatheque.sorigny@tourainevalleedelindre.fr

02 47 27 42 73 .

11 Rue de Louans Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 42 73 mediatheque.sorigny@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Thursday, April 16, 2026 from 10:30 am to 12:00 pm at the Sorigny media library

Workshop: Paper poetry

Make a beautiful mobile out of recycled paper and take it home!

Free, booking required, ages 8 and up

L’événement Atelier: Poésie de papier Sorigny a été mis à jour le 2026-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme