Atelier: Poésie de papier Sorigny
mercredi 8 juillet 2026 · Sorigny
Informations pratiques
Sorigny
Atelier: Poésie de papier
11 Rue de Louans Sorigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le mercredi 8 juillet 2026 à 14h30 à la médiathèque de Sorigny
Atelier: Poésie de papier
Réalise un magnifique mobile en papier recyclé et ramène le chez toi !
Gratuit, sur réservation, dès 8 ans
Le mercredi 8 juillet 2026 à 14h30
Quelques feuilles de papier, un fil kraft armé et un peu d’imagination… Il n’en faut pas plus pour donner vie à une sculpture pleine de poésie.
L’atelier sera animé par les bénévoles de la médiathèque qui vous accompagneront pas à pas dans la réalisation de votre création.
Animation gratuite.
Inscription obligatoire
mediatheque.sorigny@tourainevalleedelindre.fr
02 47 27 42 73 .
11 Rue de Louans Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 42 73 mediatheque.sorigny@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Thursday, April 16, 2026 from 10:30 am to 12:00 pm at the Sorigny media library
Workshop: Paper poetry
Make a beautiful mobile out of recycled paper and take it home!
Free, booking required, ages 8 and up
L’événement Atelier: Poésie de papier Sorigny a été mis à jour le 2026-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Sorigny (Indre-et-Loire)
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