Atelier portage bébé Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Atelier portage bébé Maison des Familles Aire-sur-l’Adour lundi 8 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Atelier portage bébé
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:00:00
fin : 2026-06-08 16:00:00
Date(s) :
2026-06-08
De la grossesse à un an, avec Joline, monitrice portage
Découvrez les animations proposées par la Maison des Familles et des 1000 Premiers Jours ainsi que par les acteurs locaux autour de la parentalité pour le mois de juin.
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, venez nombreux partager des moments de convivialité, d’échanges et de découvertes avec d’autres familles et des professionnels
Toutes les activités sont gratuites sur inscription 06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Atelier portage bébé
L’événement Atelier portage bébé Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie
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