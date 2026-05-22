Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer Waldighofen
Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer Waldighofen mercredi 1 juillet 2026.
Waldighofen
Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer
2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Un moment doux, ludique et coloré à vivre à quatre mains. Réservation obligatoire
Catherine Uhrweiller propose un nouvel atelier poterie parent-enfant.
Inspiré de l’univers d’Elmer, le célèbre éléphant multicolore, cet atelier invite petits et grands à créer ensemble un dessous de plat unique en argile.
Un moment doux, ludique et coloré à vivre à quatre mains. .
2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr
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English :
A gentle, playful and colorful moment to enjoy together. Reservations required
L’événement Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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