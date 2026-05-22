Waldighofen

Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Un moment doux, ludique et coloré à vivre à quatre mains. Réservation obligatoire

Catherine Uhrweiller propose un nouvel atelier poterie parent-enfant.

Inspiré de l’univers d’Elmer, le célèbre éléphant multicolore, cet atelier invite petits et grands à créer ensemble un dessous de plat unique en argile.

Un moment doux, ludique et coloré à vivre à quatre mains. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

A gentle, playful and colorful moment to enjoy together. Reservations required

L’événement Atelier poterie Fabrique ton dessous de plat façon Elmer Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau