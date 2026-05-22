Atelier poterie Façonne ton super-héros ! Waldighofen
Atelier poterie Façonne ton super-héros ! Waldighofen mercredi 8 juillet 2026.
Waldighofen
Atelier poterie Façonne ton super-héros !
2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Une expérience créative où tout devient possible. Réservation obligatoire
Catherine Uhrweiller propose un nouvel atelier pour les enfants.
A partir de la terre, chaque enfant façonnera librement son propre héros, sorti tout droit de son imaginaire, en inventant son apparence, ses pouvoirs et son histoire.
Une expérience créative où tout devient possible. .
2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr
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English :
A creative experience where anything is possible. Reservations required
L’événement Atelier poterie Façonne ton super-héros ! Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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