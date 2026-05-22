Waldighofen

Atelier poterie Façonne ton super-héros !

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une expérience créative où tout devient possible. Réservation obligatoire

Catherine Uhrweiller propose un nouvel atelier pour les enfants.

A partir de la terre, chaque enfant façonnera librement son propre héros, sorti tout droit de son imaginaire, en inventant son apparence, ses pouvoirs et son histoire.

Une expérience créative où tout devient possible. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

A creative experience where anything is possible. Reservations required

L’événement Atelier poterie Façonne ton super-héros ! Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau