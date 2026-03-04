Atelier poterie, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre

Atelier poterie 13 et 14 juin Ferme d’Ithe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Vous avez envie d’expérimenter et créer des poteries archéologiques ? Devenez potier le temps d’un atelier. Apprenez à pétrir, modeler et lisser à la main, selon des techniques traditionnelles. Créez votre propre poterie que vous pourrez emporter avec vous.

Accessible à tous, même débutants, cet atelier est à la fois ludique, instructif et créatif.

Ferme d’Ithe Route de Bazoches 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Yvelines Île-de-France 07 45 11 97 98 http://apsadiodurum.fr Vestiges de la ferme Cistercienne des XIe-XVe siècles installée sur le site de l’agglomération antique de Diodurum. Site archéologique gallo-romain sous les bâtiments d’une ancienne ferme cistercienne.

L’agglomération antique se trouvait au carrefour de plusieurs voies romaines. Le site fait l’objet d’un projet de valorisation par une association intercommunale « APSADiodurum ».

Atelier poterie

