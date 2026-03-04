Visite guidée du site de la ferme d’ithe, La ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre

Visite guidée du site de la ferme d’ithe 13 et 14 juin La ferme d’Ithe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visite guidée de la cité de diodurum et de la ferme d’Ithe

La ferme d’Ithe Rte de Bazoches 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Yvelines Île-de-France 0745119798 https://apsadiodurum.fr https://www.facebook.com/LaFermedIthe;https://www.instagram.com/lafermedithe/ L’APSADiodurum est une association loi 1901 créée en 2003 dont le but est de sauvegarder, étudier, mettre en valeur et promouvoir le patrimoine culturel, historique et archéologique de l’agglomération antique de Diodurum et de la ferme cistercienne d’Ithe et de son environnement.

Depuis 2012, l’association a mis en place des ateliers pédagogiques dont les objectifs sont multiples : découverte de l’archéologie et de l’histoire locale de façon pédagogique et interactive, sensibilisation au bénévolat et aux enjeux citoyens autour de la conservation du patrimoine, développement de la créativité, de l’imagination, du sens de l’observation et de la vision artistique des enfants Ouverture exceptionnelle lors des Journées nationales et européennes. (Voir sur le site pour d’autres ouvertures exceptionnelles.)

