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AGENDA · Saint-Sauveur-Villages

Atelier poterie initiation au tour + émaillage Saint-Sauveur-Villages

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Sauveur-Villages

Atelier poterie initiation au tour + émaillage Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Saint-Aubin-du-Perron
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Atelier poterie initiation au tour + émaillage

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Atelier poterie initiation au tour + émaillage, tous niveaux . Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à Saint-Aubin-du-Perron (Saint-Sauveur-Villages).
Inscription obligatoire.   .

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 

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English : Atelier poterie initiation au tour + émaillage

L’événement Atelier poterie initiation au tour + émaillage Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

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