Atelier poterie initiation au tour + émaillage Saint-Sauveur-Villages
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Atelier poterie initiation au tour + émaillage
Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Atelier poterie initiation au tour + émaillage, tous niveaux . Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à Saint-Aubin-du-Perron (Saint-Sauveur-Villages).
Inscription obligatoire. .
Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26
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English : Atelier poterie initiation au tour + émaillage
L’événement Atelier poterie initiation au tour + émaillage Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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