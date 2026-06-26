Atelier poterie, Les Arts & Salamandre Diusse
Atelier poterie, Les Arts & Salamandre Diusse mercredi 5 août 2026.
Diusse
Atelier poterie, Les Arts & Salamandre
11 Chemin de l’Église Diusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier de poterie. Durée 3h ou journée entière avec pause repas partagé.
Sur réservation. Prévoir 2 dates minimum à 1 semaine d’intervalle (1 date pour réaliser les pièces, 1 date pour les émailler et les cuire en RAKU). .
11 Chemin de l’Église Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 96 84 40 bertin.muriel.mb2@gmail.com
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English : Atelier poterie, Les Arts & Salamandre
L’événement Atelier poterie, Les Arts & Salamandre Diusse a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran