Diusse

Atelier poterie, Les Arts & Salamandre

11 Chemin de l’Église Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Atelier de poterie. Durée 3h ou journée entière avec pause repas partagé.

Sur réservation. Prévoir 2 dates minimum à 1 semaine d’intervalle (1 date pour réaliser les pièces, 1 date pour les émailler et les cuire en RAKU). .

11 Chemin de l’Église Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 96 84 40 bertin.muriel.mb2@gmail.com

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English : Atelier poterie, Les Arts & Salamandre

L’événement Atelier poterie, Les Arts & Salamandre Diusse a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran