Atelier poterie néolithique, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just

Informations pratiques

Atelier poterie néolithique Samedi 19 septembre, 16h00 Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec la sédentarité et les débuts de l’agriculture et de l’élevage, la céramique fait partie des marqueurs du passage au mode de vie Néolithique. Stockage, cuisson, et beaucoup d’autres usages, seront évoqués dans cet atelier, puis chaque participant pourra modeler et décorer un petit gobelet en argile.

Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite

La céramique fait partie des marqueurs du passage au mode de vie Néolithique.

©CPIE Val de Vilaine