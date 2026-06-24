Atelier poterie Le bourg Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Atelier poterie

Le bourg Espace St Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Atelier poterie à Ouroux en Morvan à partir de 5 ans. De 10h à 12h. Encadrant diplômé Anne Raix

Equipements recommandés blouse, tablier ou tenue confortable ne craignant pas les tâches .

Le bourg Espace St Germain Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Atelier poterie

L’événement Atelier poterie Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs