Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité

Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité

Sortie commentée par un.e médiateur.ice culturel.le du Musée de la Résistance en Morvan et du Mémorial de Dun-les-Places et Cyril Paquignon, Animateur nature au Parc naturel régional du Morvan.

Ouroux-en-Morvan Pont du boulard

️ De 14h00 à 17h30

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés + eau

Etre en bonne capacité physique

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension .

Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM