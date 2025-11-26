Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan
Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan jeudi 30 juillet 2026.
Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité
Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité
Sortie commentée par un.e médiateur.ice culturel.le du Musée de la Résistance en Morvan et du Mémorial de Dun-les-Places et Cyril Paquignon, Animateur nature au Parc naturel régional du Morvan.
Ouroux-en-Morvan Pont du boulard
️ De 14h00 à 17h30
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 5 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés + eau
Etre en bonne capacité physique
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension .
Pont du Boulard Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99
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L’événement Sortie au maquis Bernard, entre Histoire et biodiversité Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM