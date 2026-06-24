Watersoft Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
samedi 11 juillet 2026 · Derrière la salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Watersoft
Derrière la salle des fêtes Dans le bois Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-22
Watersoft (pistolet à billes d’eau) à Ouroux en Morvan à partir de 7 ans. De 15h à 16h pour les 7/11 ans et de 16h à 17h pour les 12/16 ans.
Encadrant diplômé Johnny Hureau
Equipements recommandés casquette, baskets, bouteille d’eau .
Derrière la salle des fêtes Dans le bois Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr
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English : Watersoft
L’événement Watersoft Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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