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AGENDA · Ouroux-en-Morvan

Watersoft Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

samedi 11 juillet 2026 · Derrière la salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Derrière la salle des fêtes
Adresse
Dans le bois
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Watersoft

Derrière la salle des fêtes Dans le bois Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-22

Watersoft (pistolet à billes d’eau) à Ouroux en Morvan à partir de 7 ans. De 15h à 16h pour les 7/11 ans et de 16h à 17h pour les 12/16 ans.
Encadrant diplômé Johnny Hureau
Equipements recommandés casquette, baskets, bouteille d’eau   .

Derrière la salle des fêtes Dans le bois Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11  otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Watersoft

L’événement Watersoft Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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