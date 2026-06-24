Concert voyage Baroque Metairie de Savelot Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Concert voyage Baroque

Metairie de Savelot 2 Route de la Métairie Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

“Concert Voyage Baroque” à Ouroux en Morvan. A 20h, à la Metairie de Savelot Monteclair, Mercy, Haendel, Bach, Buxtehude, Bononcini par l’Ensemble Impetuosa.

Un verre de l’Amitié sera servi à l’issue du concert. .

Metairie de Savelot 2 Route de la Métairie Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 70 59 56

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English : Concert voyage Baroque

L’événement Concert voyage Baroque Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs