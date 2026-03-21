Initiation tennis Tennis municipal Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Initiation tennis

Tennis municipal Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Initiation Tennis à Ouroux en Morvan à partir de 7 ans. De 16h à 17h30 pour les 7/11 ans, de 17h30 à 19h pour les 12/16 ans et de 19h30. Encadrant diplômé ADESS 58

Equipements recommandés casquettes, baskets, bouteille d’eau .

Tennis municipal Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation tennis

L’événement Initiation tennis Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs