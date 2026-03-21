Initiation tennis Tennis municipal Ouroux-en-Morvan
Initiation tennis Tennis municipal Ouroux-en-Morvan jeudi 9 juillet 2026.
Ouroux-en-Morvan
Initiation tennis
Tennis municipal Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Initiation Tennis à Ouroux en Morvan à partir de 7 ans. De 16h à 17h30 pour les 7/11 ans, de 17h30 à 19h pour les 12/16 ans et de 19h30. Encadrant diplômé ADESS 58
Equipements recommandés casquettes, baskets, bouteille d’eau .
Tennis municipal Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr
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English : Initiation tennis
L’événement Initiation tennis Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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