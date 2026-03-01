Projet participatif Radio Maquis Casting de voix Le CLAP Ouroux-en-Morvan

Projet participatif Radio Maquis Casting de voix

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

2026-03-21

La bande dessinée est un art où le texte et l’image se rencontrent pour créer une expérience unique planches et vignettes offrent une dimension visuelle qui rythme l’intrigue et guide le regard. Et si cet espace-temps devenait musique, bruitages et voix ? Transformez l’expérience de lecture en une aventure à écouter !

Et si une BD prenait vie dans la bibliothèque ?

Grâce à l’aide de Léa Minod, reporter radio et créatrice de podcasts, venez participer à une création unique la transcription de la BD Jeunesses au Maquis en fiction sonore !

Venez participer au casting pour incarner l’un des personnages de la BD Jeunesses au maquis

– 10h une jeune fille entre 14 et 30 ans et une femme entre 30 et 60 ans

– 10h30 deux jeunes hommes entre 16 et 40 ans

– 11h deux hommes entre 30 et 60 ans

– 11h30 des hommes et femmes qui savent parler anglais, espagnol, allemand ou morvandiau !

L’âge n’est qu’indicatif, si vous voulez participer, venez !

Plusieurs ateliers de prises de son auront lieu dans le Morvan entre avril et juin !

Rejoignez une expérience radiophonique inédite !

Plus de renseignements sur bibliotheques@ccmorvan.fr .

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

