Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan vendredi 10 juillet 2026.

Ouroux-en-Morvan

Activité escrime

Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Initiation Escrime à Ouroux en Morvan à partir de 8 ans. De 10h à 12h. Encadrant diplômé ADESS 58

Equipements recommandés baskets, pantalon, bouteille d’eau .

Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Activité escrime

L’événement Activité escrime Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs