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Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Devant la salle des fêtes
Adresse
Aire de jeux (ou préau en cas de pluie)
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Activité escrime

Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Initiation Escrime à Ouroux en Morvan à partir de 8 ans. De 10h à 12h. Encadrant diplômé ADESS 58
Equipements recommandés baskets, pantalon, bouteille d’eau   .

Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11  otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Activité escrime

L’événement Activité escrime Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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