Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
Activité escrime Devant la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan vendredi 10 juillet 2026.
Ouroux-en-Morvan
Activité escrime
Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Initiation Escrime à Ouroux en Morvan à partir de 8 ans. De 10h à 12h. Encadrant diplômé ADESS 58
Equipements recommandés baskets, pantalon, bouteille d’eau .
Devant la salle des fêtes Aire de jeux (ou préau en cas de pluie) Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activité escrime
L’événement Activité escrime Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs