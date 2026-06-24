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AGENDA · Ouroux-en-Morvan

Activité Tir à l’Arc Petit bois Ouroux-en-Morvan

vendredi 10 juillet 2026 · Petit bois · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Petit bois
Adresse
Derrière la salle des fêtes
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Activité Tir à l’Arc

Petit bois Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Activité Tir à l’Arc à Ouroux en Morvan. A partir de 6 ans. Encadrant diplômé ADESS 58.
Equipements recommandés baskets, casquette, bouteille d’eau   .

Petit bois Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11  otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Activité Tir à l’Arc

L’événement Activité Tir à l’Arc Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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