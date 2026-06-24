Activité Tir à l’Arc Petit bois Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Activité Tir à l’Arc

Petit bois Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Activité Tir à l’Arc à Ouroux en Morvan. A partir de 6 ans. Encadrant diplômé ADESS 58.

Equipements recommandés baskets, casquette, bouteille d’eau .

Petit bois Derrière la salle des fêtes Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 20 11 otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

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English : Activité Tir à l’Arc

L’événement Activité Tir à l’Arc Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs