Atelier poterie : une lampe à huile du temps des gallo-romains, Musée gallo-romain de Chanaz, Chanaz

Informations pratiques

Atelier poterie : une lampe à huile du temps des gallo-romains Samedi 19 septembre, 11h00 Musée gallo-romain de Chanaz Savoie

Gratuit sur inscription, limité à 15 participants. A partir de 4 ans. Tout enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte. Merci d’apporter un petit carton ou une cagette pour repartir avec vos productions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Mettez-vous à la place des premiers humains qui ont vécu au bord du canal de Savières et fabriquez votre propre lampe à huile en argile.

Musée gallo-romain de Chanaz Rue du moulin, 73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chanaz 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 52 11 84 http://www.musee-galloromain-chanaz.fr https://www.facebook.com/MuseeGalloRomainDeChanaz [{« type »: « email », « value »: « musee@chanaz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479521184 »}] Dans une chapelle gothique du XVe siècle, vestiges d’un atelier de potiers installé à Portout au début du Ve siècle de notre ère (céramiques, outils, bijoux, monnaies, amphores).

Mettez-vous à la place des premiers humains qui ont vécu au bord du canal de Savières et fabriquez votre propre lampe à huile en argile.

©musée de Chanaz