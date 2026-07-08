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Atelier Potions magiques Le Bercail Bayonne

mardi 28 juillet 2026 · Le Bercail · Bayonne

Atelier Potions magiques Le Bercail Bayonne

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le Bercail
Adresse
5 Rue Colette Etchepare-Péna
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Atelier Potions magiques

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :
2026-07-28

Les ateliers d’été Aptikids
Des expériences ludiques, magiques et scientifiques pour les enfants de 3 à 12 ans
Cet été, Aptikids propose des ateliers immersifs où les enfants deviennent de véritables petits explorateurs, scientifiques ou créateurs de potions ?
Chaque atelier est conçu pour stimuler la curiosité, la créativité et le plaisir d’apprendre à travers le jeu.
Les ateliers “Potions magiques”. Dans ces ateliers, les enfants plongent dans un univers enchanté pour créer leurs propres potions et expérimenter des mélanges fascinants.
Thématiques proposées
Les Sirènes potions marines et brillantes inspirées des profondeurs de l’océan
Les Fées potions féeriques, paillettes et enchantements
Les Sorciers potions mystérieuses et effets surprenants
L’esprit Aptikids. Chaque atelier est pensé pour éveiller la curiosité naturelle des enfants   .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71  laure@aptikids.fr

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English : Atelier Potions magiques

L’événement Atelier Potions magiques Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne

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