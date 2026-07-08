Atelier Potions magiques Le Bercail Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Atelier Potions magiques

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-28

Les ateliers d’été Aptikids

Des expériences ludiques, magiques et scientifiques pour les enfants de 3 à 12 ans

Cet été, Aptikids propose des ateliers immersifs où les enfants deviennent de véritables petits explorateurs, scientifiques ou créateurs de potions ?

Chaque atelier est conçu pour stimuler la curiosité, la créativité et le plaisir d’apprendre à travers le jeu.

Les ateliers “Potions magiques”. Dans ces ateliers, les enfants plongent dans un univers enchanté pour créer leurs propres potions et expérimenter des mélanges fascinants.

Thématiques proposées

Les Sirènes potions marines et brillantes inspirées des profondeurs de l’océan

Les Fées potions féeriques, paillettes et enchantements

Les Sorciers potions mystérieuses et effets surprenants

L’esprit Aptikids. Chaque atelier est pensé pour éveiller la curiosité naturelle des enfants .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr

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English : Atelier Potions magiques

L’événement Atelier Potions magiques Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne