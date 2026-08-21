Atelier potions magiques, Bibliothèque de Ferrières-en-Brie, Ferrières-en-Brie

Informations pratiques

Atelier potions magiques Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne

Pour les enfants de 7 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Les sciences nous paraissent parfois compliquées et abstraites alors qu’elles sont tout autour de nous. Avec l’aide d’un professeur de physique-chimie, les enfants verront comment préparer une encre invisible ou encore comment faire des potions qui changent de couleurs. À l’approche d’Halloween, la science n’aura plus rien de sorcier pour eux.

Par un animateur de Scien’TastiQ

Bibliothèque de Ferrières-en-Brie Place Auguste Trézy 77164 Ferrières-en-Brie Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France 0164661334 [{« type »: « phone », « value »: « 0164661334 »}]

Biblis en folie 2026

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