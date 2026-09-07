Découverte, en randonnée, de la forêt régionale de Ferrières, de son histoire et de sa gestion, Maison de la Nature, Ferrières-en-Brie

Informations pratiques

Découverte, en randonnée, de la forêt régionale de Ferrières, de son histoire et de sa gestion Samedi 19 septembre, 09h30 Maison de la Nature Seine-et-Marne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Cette randonnée d’environ 8 km arpentera en boucle la Forêt régionale de Ferrières sur une partie de son territoire, au départ de la Maison de la Nature. Encadrée par des animateurs-trices du club « Mille Pattes Servonnais » (Comité régional de la randonnée de Seine-et-Marne) et de l’Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire, elle vous initiera aux règles à respecter pour randonner en toute sécurité, tout en découvrant l’histoire de la forêt et de sa gestion.

Vous souhaitez apprendre à vous orienter en forêt à l’aide des numéros de parcelles ? décrypter le marquage des balises de randonnée et celui du gestionnaire forestier ?

Vous vous interrogez sur les abréviations GRP®, GR® et PR® ? sur les applications gratuites possibles à télécharger pour construire votre parcours en forêt ?

Enfin, vous aimeriez en savoir plus sur le passé de la forêt de Ferrières et comprendre comment elle est gérée ?

Que vous soyez randonneur-euse averti-e ou novice, cette animation est faite pour vous !

Randonnée accessible aux adultes et aux mineurs accompagnés de leurs parents. Elle nécessite d’être capable de marcher 3 heures sur sentier et d’être chaussé correctement. Prévoir des vêtements adaptés à la météo et suffisamment couvrants pour éviter les morsures de tiques, ainsi qu’une gourde d’eau.

Possibilité de pique-niquer au coeur des jardins de la Maison de la Nature, avec la découverte, en entrée libre, de sa mare, son verger, sa prairie, son potager…

Maison de la Nature 3 allée du château d’eau 77164 Ferrières-en-Brie Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/decouverte-en-randonnee-de-la-foret-regionale-de-ferrieres-de-son-histoire-et-de-sa-gestion/ »}] Possibilité de se garer sur le parking

Cette randonnée d’environ 8 km arpentera en boucle la Forêt régionale de Ferrières sur une partie de son territoire, au départ de la Maison de la Nature. Encadrée par des animateurs-trices du club de…

Île-de-France Nature