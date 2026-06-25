Atelier pour adulte Dominos magiques ! Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement vendredi 7 août 2026.

Marseille 6e Arrondissement

Atelier pour adulte Dominos magiques !

Vendredi 7 août 2026 de 14h à 17h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous au Musée Cantini pour un atelier pour les adultes.

Atelier création jeu (écriture, peinture, bois).



• Public adultes

• Durée 3h

• Matériel fourni, tablier indispensable

• Sur réservation par mail lbitunjac@marseille.fr .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come to the Cantini Museum for a workshop for adults.

L’événement Atelier pour adulte Dominos magiques ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille