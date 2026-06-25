Atelier pour adulte Dominos magiques ! Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Atelier pour adulte Dominos magiques ! Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement vendredi 7 août 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Atelier pour adulte Dominos magiques !
Vendredi 7 août 2026 de 14h à 17h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous au Musée Cantini pour un atelier pour les adultes.
Atelier création jeu (écriture, peinture, bois).
• Public adultes
• Durée 3h
• Matériel fourni, tablier indispensable
• Sur réservation par mail lbitunjac@marseille.fr .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come to the Cantini Museum for a workshop for adults.
L’événement Atelier pour adulte Dominos magiques ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
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