Atelier Prendre soin de sa santé mentale Longeville-sur-Mer
Atelier Prendre soin de sa santé mentale Longeville-sur-Mer mardi 2 juin 2026.
Atelier Prendre soin de sa santé mentale
Salle à côté de la salle omnisports Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-02 12:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23
.
Salle à côté de la salle omnisports Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Prendre soin de sa santé mentale Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral