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Conférence nature La Formation des Dunes Mairie Longeville-sur-Mer

Conférence nature La Formation des Dunes Mairie Longeville-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 14 Rue Mal de Lattre de Tassigny

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Conférence nature La Formation des Dunes

Mairie 14 Rue Mal de Lattre de Tassigny Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

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Mairie 14 Rue Mal de Lattre de Tassigny Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 33  sports@longevillesurmer.fr

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English :

L’événement Conférence nature La Formation des Dunes Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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